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    Легендарний воротар «Челсі» уклав контракт з хокейним клубом

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    Петр Чех змінив процесію - Легендарний воротар «Челсі» уклав контракт з хокейним клубом
    Петр Чех змінив процесію
    Фото з відкритих джерел

    Петр Чех гратиме за пів професіональний «Гілфорд Фенікс»

    Колишній воротар футбольних клубів «Челсі» і «Арсенал» Петр Чех продовжив контракт з пів професіональним англійським хокейним клубом «Гілфорд Фенікс». Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Термін угоди розрахований на один рік.

    У минулому сезоні Чех взяв участь у шести матчах за команду і відбив 93,4% кидків. Він оформив два шат-аута – не пропустив жодної шайби.

    «Гілфорд» виступає в другому дивізіоні ліги NIHL.

    Чех провів у «Челсі» більшу частину кар'єри. За «синіх» воротар виступав з 2004 по 2015 рік. У їх складі він завоював 15 трофеїв, в тому числі чотири титули Прем'єр-ліги. Крім того, в 2012 році Чех допоміг «Челсі» виграти Лігу чемпіонів. У фіналі воротар відбив пенальті в додатковий час, а також взяв два удари в післяматчевій серії. Протягом останніх чотирьох років футбольної кар'єри Чех провів в «Арсеналі».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ хокей
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    Легендарний воротар «Челсі» уклав контракт з хокейним клубом