Легендарний воротар «Челсі» уклав контракт з хокейним клубом

Петр Чех гратиме за пів професіональний «Гілфорд Фенікс»

Колишній воротар футбольних клубів «Челсі» і «Арсенал» Петр Чех продовжив контракт з пів професіональним англійським хокейним клубом «Гілфорд Фенікс». Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Термін угоди розрахований на один рік.

У минулому сезоні Чех взяв участь у шести матчах за команду і відбив 93,4% кидків. Він оформив два шат-аута – не пропустив жодної шайби.

«Гілфорд» виступає в другому дивізіоні ліги NIHL.

Чех провів у «Челсі» більшу частину кар'єри. За «синіх» воротар виступав з 2004 по 2015 рік. У їх складі він завоював 15 трофеїв, в тому числі чотири титули Прем'єр-ліги. Крім того, в 2012 році Чех допоміг «Челсі» виграти Лігу чемпіонів. У фіналі воротар відбив пенальті в додатковий час, а також взяв два удари в післяматчевій серії. Протягом останніх чотирьох років футбольної кар'єри Чех провів в «Арсеналі».