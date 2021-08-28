Легендарний воротар «Челсі» уклав контракт з хокейним клубом
Петр Чех гратиме за пів професіональний «Гілфорд Фенікс»
Колишній воротар футбольних клубів «Челсі» і «Арсенал» Петр Чех продовжив контракт з пів професіональним англійським хокейним клубом «Гілфорд Фенікс». Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Термін угоди розрахований на один рік.
У минулому сезоні Чех взяв участь у шести матчах за команду і відбив 93,4% кидків. Він оформив два шат-аута – не пропустив жодної шайби.
«Гілфорд» виступає в другому дивізіоні ліги NIHL.
Чех провів у «Челсі» більшу частину кар'єри. За «синіх» воротар виступав з 2004 по 2015 рік. У їх складі він завоював 15 трофеїв, в тому числі чотири титули Прем'єр-ліги. Крім того, в 2012 році Чех допоміг «Челсі» виграти Лігу чемпіонів. У фіналі воротар відбив пенальті в додатковий час, а також взяв два удари в післяматчевій серії. Протягом останніх чотирьох років футбольної кар'єри Чех провів в «Арсеналі».
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