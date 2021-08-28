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    «Динамо» прийме «Бенфіку», «Шахтар» їде в Тирасполь. Календар матчів Ліги чемпіонів

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    «Динамо» прийме «Бенфіку», «Шахтар» їде в Тирасполь. Календар матчів Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Українські клуби мають непогані шанси розпочати груповий турнір з перемог

    На другий день після жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА опублікував календар матчів. «Динамо» і «Шахтар» домашні матчі проводитимуть на НСК «Олімпійський». Кияни розпочнуть турнір в Києві. 14 вересня до них завітає «Бенфіка» Романа Яремчука. Наступного дня «Шахтар» візьме старт в Тирасполі, де екзаменуватиме місцевий «Шериф».

    1-й тур

    14 вересня (22:00). «Динамо» – «Бенфіка»

    15 вересня (19:45). «Шериф» – «Шахтар»

    2-й тур

    28 вересня (22:00). «Шахтар» – «Інтер»

    29 вересня (22:00). «Баварія» – «Динамо»

    3-й тур

    19 жовтня (22:00). «Шахтар» – «Реал»

    20 жовтня (19:45). «Барселона» – «Динамо»

    4-й тур

    2 листопада (22:00). «Динамо» – «Барселона»

    3 листопада (19:45). «Реал» – «Шахтар»

    5-й тур

    23 листопада (19:45). «Динамо» – «Баварія»

    24 листопада (19:45). «Інтер» – «Шахтар»

    6-й тур

    7 грудня (22:00). «Шахтар» – «Шериф»

    8 грудня (22:00). «Бенфіка» – «Динамо»

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар»
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    «Динамо» прийме «Бенфіку», «Шахтар» їде в Тирасполь. Календар матчів Ліги чемпіонів