«Динамо» прийме «Бенфіку», «Шахтар» їде в Тирасполь. Календар матчів Ліги чемпіонів

Українські клуби мають непогані шанси розпочати груповий турнір з перемог

На другий день після жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА опублікував календар матчів. «Динамо» і «Шахтар» домашні матчі проводитимуть на НСК «Олімпійський». Кияни розпочнуть турнір в Києві. 14 вересня до них завітає «Бенфіка» Романа Яремчука. Наступного дня «Шахтар» візьме старт в Тирасполі, де екзаменуватиме місцевий «Шериф».

1-й тур

14 вересня (22:00). «Динамо» – «Бенфіка»

15 вересня (19:45). «Шериф» – «Шахтар»

2-й тур

28 вересня (22:00). «Шахтар» – «Інтер»

29 вересня (22:00). «Баварія» – «Динамо»

3-й тур

19 жовтня (22:00). «Шахтар» – «Реал»

20 жовтня (19:45). «Барселона» – «Динамо»

4-й тур

2 листопада (22:00). «Динамо» – «Барселона»

3 листопада (19:45). «Реал» – «Шахтар»

5-й тур

23 листопада (19:45). «Динамо» – «Баварія»

24 листопада (19:45). «Інтер» – «Шахтар»

6-й тур

7 грудня (22:00). «Шахтар» – «Шериф»

8 грудня (22:00). «Бенфіка» – «Динамо»