«Динамо» прийме «Бенфіку», «Шахтар» їде в Тирасполь. Календар матчів Ліги чемпіонів
Українські клуби мають непогані шанси розпочати груповий турнір з перемог
На другий день після жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА опублікував календар матчів. «Динамо» і «Шахтар» домашні матчі проводитимуть на НСК «Олімпійський». Кияни розпочнуть турнір в Києві. 14 вересня до них завітає «Бенфіка» Романа Яремчука. Наступного дня «Шахтар» візьме старт в Тирасполі, де екзаменуватиме місцевий «Шериф».
1-й тур
14 вересня (22:00). «Динамо» – «Бенфіка»
15 вересня (19:45). «Шериф» – «Шахтар»
2-й тур
28 вересня (22:00). «Шахтар» – «Інтер»
29 вересня (22:00). «Баварія» – «Динамо»
3-й тур
19 жовтня (22:00). «Шахтар» – «Реал»
20 жовтня (19:45). «Барселона» – «Динамо»
4-й тур
2 листопада (22:00). «Динамо» – «Барселона»
3 листопада (19:45). «Реал» – «Шахтар»
5-й тур
23 листопада (19:45). «Динамо» – «Баварія»
24 листопада (19:45). «Інтер» – «Шахтар»
6-й тур
7 грудня (22:00). «Шахтар» – «Шериф»
8 грудня (22:00). «Бенфіка» – «Динамо»
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