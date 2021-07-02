«Динамо» забило чотири м’ячі в першому контрольному матчі

На зборі в Швейцарії кияни зіграли внічию з «Базелем»

Київське «Динамо» на зборі в Швейцарії провело видовищний і результативний перший контрольний поєдинок.

У зустрічі зі срібними призерами минулого сезону чемпіонату Швейцарії – «Базелем» – чемпіони України повели в рахунку завдяки влучним ударам Дениса Антюха й Олександра Сироти, але до перерви пропустили два м'ячі від Пайтіма Касамі та Артура Кабрала з пенальті.

У другому таймі глядачі матчу побачили продовження перестрілки: на голи Богдана Лєднєва та Андрія Коробенка «Базель» відповів забитими м'ячами Кабрала та Янніка Маршана.

«Динамо» (перший тайм): Бойко , Скорко, Сирота, Бражко, Дубінчак, Андрієвський, Шепелєв, Буяльський, Антюх, де Пена, Супряга (Ванат, 35).

«Динамо» (другий тайм): Бойко (Моргун, 76), Вівчаренко, Шабанов, Кравченко, Сідклей, Андрієвський (Коробенко, 62), Гармаш, Лєднєв, Цитаїшвілі, Родрігес, Ванат (Кулач, 62).

Дивіться огляд найкращих моментів поєдинку та забитих голів у сюжеті від «Динамо Київ TV».