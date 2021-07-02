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    Збірна України вперше на Євро провела тренування в повному складі

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    Збірна України завершує підготовку до матчу з Англією - Збірна України вперше на Євро провела тренування в повному складі
    Збірна України завершує підготовку до матчу з Англією
    Фото: УАФ

    До основної групи приєднався й Зубков, котрий завершив період реабілітації після пошкоження

    Збірна України завершила відновлювальні процедури і розпочала підготовку до матчу з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020. Спочатку було тактичне заняття, а потів відбулося й тренування. Воно пройшло в центрі олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті. Саме тут готувалася до кожного зі своїх групових матчів збірна Італії. «Адзуррі» щоразу приїздили до Рима зі своєї бази в Коверчіано за два дні до гри й проводили два-три тренування саме на тому газоні, де працювала національна команда України. Ще один цікавий момент – і зупинялися італійці в тому ж готелі, що нині є резиденцією синьо-жовтих.

    Артем Довбик і Роман Безус: боротьба за місце в складі. Фото: УАФ
    Артем Довбик і Роман Безус: боротьба за місце в складі. Фото: УАФ

    У тренуванні взяли участь усі 24 гравці. Олександр Зубков завершує курс індивідуальної роботи й уже завтра приєднається до основної групи виконавців. Це вперше на Євро, коли команда задіяла всіх футболістів. Раніше з основною групою не міг займатися також Денис Попов.

    Матч Україна – Англія відбудеться 3 липня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Збірна України вперше на Євро провела тренування в повному складі