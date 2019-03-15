Легенда «Шахтаря»: Псевдовболівальники, які ходять на «Динамо» раз на рік, не можуть мати претензій за 0:5 від «Челсі»



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Олексій Бєлік поставив на місце критиканів ФК Шахтар

Олексій Бєлік розставив акценти

Колишній нападник «Шахтаря» і національної збірної України Олесій Бєлік, коментуючи підсумки 1/8 фіналу Ліги Європи на телеканалі «Футбол», жорстко пройшовся не стільки по київському «Динамо», яке поступилося 0:5 «Челсі», скільки по прихильниках команди, які обрушили на колектив Олександра Хацкевича шквал критики.

«Не сперечаюся, «Динамо» за підсумками цього матчу заслуговує, щоб його критикували, - каже Бєлік. - Але слухав сьогодні вранці радіо, читав коментарі в інтернеті. Мене дивує, як можуть псевдовболівальники, які ходять на стадіон раз чи двічі на рік, можуть розкидатися фразами на кшталт «Приберіть фізрука!» чи «Цей хлопець не достойний носити футболку київського «Динамо»? Прийдіть, підтримайте команду в матчах з «Олімпіком» і «Десною», а тоді дорікайте за «Челсі».

Нагадаємо, що вчора на матчі «Динамо» - «Челсі» НСК «Олімпійський» був заповнений майже повністю - 64 830 глядачів.





