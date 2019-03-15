  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Легенда «Шахтаря»: Псевдовболівальники, які ходять на «Динамо» раз на рік, не можуть мати претензій за 0:5 від «Челсі»

    • Розсилка
    Олексій Бєлік поставив на місце критиканів - Легенда «Шахтаря»: Псевдовболівальники, які ходять на «Динамо» раз на рік, не можуть мати претензій за 0:5 від «Челсі»
    Олексій Бєлік поставив на місце критиканів
    ФК Шахтар

    Олексій Бєлік розставив акценти

    Колишній нападник «Шахтаря» і національної збірної України Олесій Бєлік, коментуючи підсумки 1/8 фіналу Ліги Європи на телеканалі «Футбол», жорстко пройшовся не стільки по київському «Динамо», яке поступилося 0:5 «Челсі», скільки по прихильниках команди, які обрушили на колектив Олександра Хацкевича шквал критики.

    Читайте також

    «Не сперечаюся, «Динамо» за підсумками цього матчу заслуговує, щоб його критикували, - каже Бєлік. - Але слухав сьогодні вранці радіо, читав коментарі в інтернеті. Мене дивує, як можуть псевдовболівальники, які ходять на стадіон раз чи двічі на рік, можуть розкидатися фразами на кшталт «Приберіть фізрука!» чи «Цей хлопець не достойний носити футболку київського «Динамо»? Прийдіть, підтримайте команду в матчах з «Олімпіком» і «Десною», а тоді дорікайте за «Челсі».

    Нагадаємо, що вчора на матчі «Динамо» - «Челсі» НСК «Олімпійський» був заповнений майже повністю - 64 830 глядачів.

     Читайте також: «Динамо» - «Челсі» - 0:5: Коли тебе востаннє так кохали?



    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи ФК Челсі Олексій Бєлік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ