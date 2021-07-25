«Динамо» завершило австрійський збір перемогою над турецьким клубом

Кияни провели зустріч з «Газіантепом» двома складами і забили на гол більше суперників

Київське «Динамо» провело на тренувальному зборі в Австрії заключний спаринг. Суперником підопічних Мірчі Луческу виступив представник турецької Суперліги – «Газіантеп».

Поєдинок розпочався для динамівців не дуже приємно – вже на 4-й хвилині Сагаль завдав удару здалеку, і Бойко не зміг зреагувати, дозволивши м’ячу влетіти в кут воріт.

Пропущений гол змусив «Динамо» активізуватися. Кілька моментів мав Лєднєв – в одному випадку Богдан трохи забарився з ударом, перебуваючи в перспективній позиції в 10-ти метрах від воріт, а в іншому після його прострілу на дальню стійку кількох сантиметрів не вистачило Сідклею, аби дотягнутися до м’яча та замкнути передачу.

У подальшому «увімкнувся» Андрієвський. Двічі Олександр пристрілювався до воріт суперника, але в обох випадках вище за всілякі похвали зіграв голкіпер турецької команди. Змінити рахунок на табло «біло-синім» у середині тайму, впродовж хвилини забивши два м'ячі. Спочатку Попов вдало замкнув подачу Сідклея зі штрафного, опинившись на дальній стійці, а згодом бразилець відзначився ще однією результативною дією – після його прострілу з лівого флангу Ерсой зрізав м’яча у свої ворота, повідомляє сайт «Динамо».

Динамівці продовжували тиснути, змушуючи суперника відбиватися, але до перерви рахунок більше не змінювався. А от незабаром після поновлення гри, коли «Динамо» майже повністю оновило склад, турецькій команді вдалося несподівано відігратися, коли Максім поцілив у дальній кут воріт після атаки, організованої по правому флангу.

Але нічийний рахунок тримався недовго. Де Пена розігнав атаку по центру, віддав лівіше на Буяльського, Віталій прострілив на дальню стійку, звідки Кулач буквально з метра відправив м’яча у ворота. У підсумку, 3:2 – перемога «Динамо».

«Динамо» (перший тайм): 71. Бойко, 24. Тимчик, 34. Сирота, 4. Попов, 16. Миколенко, 23. Сідклей, 18. Андрієвський, 10. Шапаренко, 20. Караваєв, 19. Гармаш, 17. Лєднєв.

«Динамо» (другий тайм): 1. Бущан, 94. Кендзьора, 4. Попов, 13. Шабанов, 11. Дубінчак, 8. Шепелєв, 18. Андрієвський, 22. Родрігес, 29. Буяльський, 14. Де Пена, 91. Кулач.