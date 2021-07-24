«Динамо» підписало нападника з Венесуели
Рамірес уклав п’ятирічну угоду з клубом
22-річний нападник словацького «ДАК 1904» Ерік Рамірес успішно пройшов медогляд в Києві та став гравцем «Динамо».
Контракт із венесуельським бомбардиром розрахований на п'ять років.
У минулому сезоні чемпіонату Словаччини Рамірес забив 17 голів і зробив 8 гольових передач в 35-ти матчах. Також в активі Раміреса один матч за національну збірну Венесуели.
Венесуельський форвард став третім новачком «Динамо» цього літа. Раніше контракти з киянами уклали Денис Антюх і Ілля Шкурін.
На чемпіонаті Європи важкої травми зазнав нападник Артем Беседін. Його відновлення займе декілька місяців.
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