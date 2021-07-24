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    «Динамо» підписало нападника з Венесуели

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    Ерік Рамірес став динамівцем - «Динамо» підписало нападника з Венесуели
    Ерік Рамірес став динамівцем
    Фото: ФК Динамо

    Рамірес уклав п’ятирічну угоду з клубом

    22-річний нападник словацького «ДАК 1904» Ерік Рамірес успішно пройшов медогляд в Києві та став гравцем «Динамо».

    Контракт із венесуельським бомбардиром розрахований на п'ять років.

    У минулому сезоні чемпіонату Словаччини Рамірес забив 17 голів і зробив 8 гольових передач в 35-ти матчах. Також в активі Раміреса один матч за національну збірну Венесуели.

    Венесуельський форвард став третім новачком «Динамо» цього літа. Раніше контракти з киянами уклали Денис Антюх і Ілля Шкурін.

    На чемпіонаті Європи важкої травми зазнав нападник Артем Беседін. Його відновлення займе декілька місяців.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» підписало нападника з Венесуели