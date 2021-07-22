«Ворскла» нічиєю відкрила єврокубковий сезон

Полтавці не втримали перемогу в грі з фінським КуПСом

Перша українська команда стартувала в єврокубках. В другому раунді Ліги конференцій полтавська «Ворскла» на виїзді зустрічалася з фінським КуПСом і задовольнилася нічиєю.

Гості мали відкривати рахунок уже на початку зустрічі. Проте Степанюк змарнував нагоду, а вже в наступній атаці пропустили гол. Удар нападника господарів Удо застав зненацька воротаря Різника.

Полтавці відігралися завдяки сольному проходу Кане. А вийшли вперед після того, як в другому таймі Степанюк заробив пенальті, а Тілль його реалізував.

Втримати перевагу полтавці не змогли. Вже в компенсований час навала господарів принесла свої плоди, й Томас проштовхнув м'яча у ворота з близької відстані – 2:2.

Гра-відповідь відбудеться в Полтаві за тиждень.