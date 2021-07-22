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    «Ворскла» нічиєю відкрила єврокубковий сезон

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    &laquo;Ворсклі&raquo; не вистачило досвіду втримати перемогу - «Ворскла» нічиєю відкрила єврокубковий сезон
    «Ворсклі» не вистачило досвіду втримати перемогу
    Фото з відкритих джерел

    Полтавці не втримали перемогу в грі з фінським КуПСом

    Перша українська команда стартувала в єврокубках. В другому раунді Ліги конференцій полтавська «Ворскла» на виїзді зустрічалася з фінським КуПСом і задовольнилася нічиєю.

    Гості мали відкривати рахунок уже на початку зустрічі. Проте Степанюк змарнував нагоду, а вже в наступній атаці пропустили гол. Удар нападника господарів Удо застав зненацька воротаря Різника.

    Полтавці відігралися завдяки сольному проходу Кане. А вийшли вперед після того, як в другому таймі Степанюк заробив пенальті, а Тілль його реалізував.

    Втримати перевагу полтавці не змогли. Вже в компенсований час навала господарів принесла свої плоди, й Томас проштовхнув м'яча у ворота з близької відстані – 2:2.

    Гра-відповідь відбудеться в Полтаві за тиждень.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Ворскла» нічиєю відкрила єврокубковий сезон