«Шахтар» з перемоги стартував у Прем’єр-лізі

«Гірники» здолали «Інгулець», забивши на один гол більше

Перший тур чемпіонату України поки що обмежується прогнозованими результатами. «Львів» і «Маріуполь» в першому матчі нового сезони «розписали» нічию – 1:1. Не виявили переможця й «Верес» з «Колосом» – 0:0.

«Шахтар» який незабаром в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зустрінеться з бельгійським «Генком», в стартовому матчі вищої ліги здолали «Інгулець» – 2:1.

Новачки Марлон, Педріньо і Траоре вийшли з перших хвилин, і останній забив перший гол у матчі. Буркінієць відгукнувся на простріл Соломона з флангу і прошив Гальчука ударом впритул.

Другий м'яч опинився у воротах гостей в середині другого тайму. Степаненко віддав хитрий пас з глибини на набігаючого Алана Патріка, який в дотик увігнав м'яч у сітку.

«Інгулець» пручався, і Коробенко розрізним пасом знайшов у чужому штрафному Опанасенка, який прострілив у центр. А там Стеффен випередив Марлона і забив свій перший гол за петрівську команду.