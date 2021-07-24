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    «Шахтар» з перемоги стартував у Прем’єр-лізі

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    донеччани з перемоги стартували у вищій лізі - «Шахтар» з перемоги стартував у Прем’єр-лізі
    донеччани з перемоги стартували у вищій лізі
    Фото: УПЛ

    «Гірники» здолали «Інгулець», забивши на один гол більше

    Перший тур чемпіонату України поки що обмежується прогнозованими результатами. «Львів» і «Маріуполь» в першому матчі нового сезони «розписали» нічию – 1:1. Не виявили переможця й «Верес» з «Колосом» – 0:0.

    «Шахтар» який незабаром в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зустрінеться з бельгійським «Генком», в стартовому матчі вищої ліги здолали «Інгулець» – 2:1.

    Новачки Марлон, Педріньо і Траоре вийшли з перших хвилин, і останній забив перший гол у матчі. Буркінієць відгукнувся на простріл Соломона з флангу і прошив Гальчука ударом впритул.

    Другий м'яч опинився у воротах гостей в середині другого тайму. Степаненко віддав хитрий пас з глибини на набігаючого Алана Патріка, який в дотик увігнав м'яч у сітку.

    «Інгулець» пручався, і Коробенко розрізним пасом знайшов у чужому штрафному Опанасенка, який прострілив у центр. А там Стеффен випередив Марлона і забив свій перший гол за петрівську команду.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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    «Шахтар» з перемоги стартував у Прем’єр-лізі