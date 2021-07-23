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    Міжнародний олімпійський комітет пояснив, як на сайті Олімпіади Крим став російським

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    МОК швидко виправив помилку на мапі України - Міжнародний олімпійський комітет пояснив, як на сайті Олімпіади Крим став російським
    МОК швидко виправив помилку на мапі України
    Фото з відкритих джерел

    В Олімпійському комітеті прикрість пояснили помилкою провайдера

    Міжнародний олімпійський комітет виправив помилку на сайті Олімпіади, де на мапі Крим був відділений від України кордоном. Відповідна лілія вже відстутня на ресурсі Ігор.

    «Це була прикра помилка провайдера, яка була негайно виправлена, як тільки нам стало про це відомо, і за яку ми приносимо свої вибачення», – йдеться звіті пресслужби МОК.

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    Олімпіада в Токіо мала пройти 2020 року. Через пандемію змагання перенесли на рік і тепер відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

    Україну представлять 157 спортсменів у 25 видах спорту.

    Де дивитися церемонію відкриття Олімпіади в Токіо.

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    Теги: Крим Олімпіада
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    Міжнародний олімпійський комітет пояснив, як на сайті Олімпіади Крим став російським