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    «Динамо» зазнало сенсаційної поразки в Прем’єр-лізі

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    Сергій Сидорчук &laquo;привіз&raquo; пенальті в ворота &laquo;Динамо&raquo; - «Динамо» зазнало сенсаційної поразки в Прем’єр-лізі
    Сергій Сидорчук «привіз» пенальті в ворота «Динамо»
    Фото: ФК Динамо

    Кияни нічого не змогли вдіяти проти дисциплінованої «Ворскли»

    Столичне «Динамо» зазнало першої поразки в сезоні. В 14-му турі команда Мірчи Луческу приймала «Ворсклу» і змушена була викинути білий прапор.

    Кияни самі винні в поразці. Вони потужно розпочали і створили кілька нагод для взяття воріт різника. Проте удар Де Пени прийняла на себе стійка воріт, а спроби відкрити рахунок Буяльським і Циганковим нівелювали захисники.

    «Ворскла» ж свій шанс використала. Полтавці отримали право на штрафний, який дуже вміло виконав люксембуржець Тілль. Його подача на ближню штангу знайшла голову Рангела і той не схибив.

    «Динамо» продовжувало контролювати м‘яч, але гольові моменти створювали гості. Лише після того, як Рангел змарнував два моменти, щось путнє створили Циганков і Гармаш.

    Гості подвоїли рахунок на 74-й хвилині. Сидорчук «привіз» пенальті, а Тілль його реалізував.

    По такій грі два голи відіграти в «Динамо» шансів було не багато. Кияни мали нагоди скоротити відставання, але ледве не пропустили втретє. За кілька хвилин до фінального свистка Степанюк влучив у каркас воріт.

    Гол Забарного на п'ятій компенсованій хвилині лише підсолодив гіркоту поразки - 1:2.

    Зазначимо, що з 80-ї хвилини «Ворскла» грала в меншості. Кравчук, який вийшов на заміну, примудрився заробити два попередження за 12 хвилин.

    «Шахтар» завтра, 7 листопада, на виїзді зустрінеться з «Колосом».

    Турнірна таблиця (на поточний момент)

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо» ФК Ворскла
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    «Динамо» зазнало сенсаційної поразки в Прем’єр-лізі