«Динамо» зазнало сенсаційної поразки в Прем’єр-лізі

Кияни нічого не змогли вдіяти проти дисциплінованої «Ворскли»

Столичне «Динамо» зазнало першої поразки в сезоні. В 14-му турі команда Мірчи Луческу приймала «Ворсклу» і змушена була викинути білий прапор.

Кияни самі винні в поразці. Вони потужно розпочали і створили кілька нагод для взяття воріт різника. Проте удар Де Пени прийняла на себе стійка воріт, а спроби відкрити рахунок Буяльським і Циганковим нівелювали захисники.

«Ворскла» ж свій шанс використала. Полтавці отримали право на штрафний, який дуже вміло виконав люксембуржець Тілль. Його подача на ближню штангу знайшла голову Рангела і той не схибив.

«Динамо» продовжувало контролювати м‘яч, але гольові моменти створювали гості. Лише після того, як Рангел змарнував два моменти, щось путнє створили Циганков і Гармаш.

Гості подвоїли рахунок на 74-й хвилині. Сидорчук «привіз» пенальті, а Тілль його реалізував.

По такій грі два голи відіграти в «Динамо» шансів було не багато. Кияни мали нагоди скоротити відставання, але ледве не пропустили втретє. За кілька хвилин до фінального свистка Степанюк влучив у каркас воріт.

Гол Забарного на п'ятій компенсованій хвилині лише підсолодив гіркоту поразки - 1:2.

Зазначимо, що з 80-ї хвилини «Ворскла» грала в меншості. Кравчук, який вийшов на заміну, примудрився заробити два попередження за 12 хвилин.

«Шахтар» завтра, 7 листопада, на виїзді зустрінеться з «Колосом».

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