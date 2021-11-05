Українки здолали росіянок і здобули три «золота» на чемпіонаті світу з боротьби

Наша команда виграла командний залік на світовій першості спортсменок до 23-х років

Гарні перспективи вимальовуються в жіночої збірної України з боротьби на Олімпіаду 2024 року в Парижі. На чемпоінаті світу серед молоді до 23-х років у Белграді наша команда виграла командну першість, здобувши одразу сім нагород. Золотими медалістками стали Аліна Акобія-Грушина, Анастасія Лавренчук, Анастасія Альпеєва, «срібло» виграли Катерина Зелених і Соломія Винник, «бронзу» – Оксана Чудик і Марія Винник.

Зазначимо, що жодна збірна не здобула більше однієї медалі найвищого гатунку. У двох фіналах з трьох українки поклали на лопатки росіянок, які стали другими в командному заліку.

Наша команда набрала 161 очко (за перше місце нараховувалося 25 балів, друге давало 20, третє – 15, четверте – 8).