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    Українки здолали росіянок і здобули три «золота» на чемпіонаті світу з боротьби

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    Анастасія Лавренчук стала чемпіонкою світу у ваговій категорії до 65 кг - Українки здолали росіянок і здобули три «золота» на чемпіонаті світу з боротьби
    Анастасія Лавренчук стала чемпіонкою світу у ваговій категорії до 65 кг
    фото: ukrwrestling

    Наша команда виграла командний залік на світовій першості спортсменок до 23-х років

    Гарні перспективи вимальовуються в жіночої збірної України з боротьби на Олімпіаду 2024 року в Парижі. На чемпоінаті світу серед молоді до 23-х років у Белграді наша команда виграла командну першість, здобувши одразу сім нагород. Золотими медалістками стали Аліна Акобія-Грушина, Анастасія Лавренчук, Анастасія Альпеєва, «срібло» виграли Катерина Зелених і Соломія Винник, «бронзу» – Оксана Чудик і Марія Винник.

    Зазначимо, що жодна збірна не здобула більше однієї медалі найвищого гатунку. У двох фіналах з трьох українки поклали на лопатки росіянок, які стали другими в командному заліку.

    Наша команда набрала 161 очко (за перше місце нараховувалося 25 балів, друге давало 20, третє – 15, четверте – 8).

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    Теги: Олімпіада Аліна Акобія Анастасія Лавренчук Марія Винник Катерина Зелених Анастасія Альпеєва Оксана Чудик Соломія Винник
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    Українки здолали росіянок і здобули три «золота» на чемпіонаті світу з боротьби