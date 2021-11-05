Мессі повідомили, що він здобув «Золотий м’яч»

Ліонель цього року виграв зі збірною Аргентини Кубок Америки

Журналісти португальської радіостанції RTP розповіли в ефірі, що форварду «Парі Сен-Жермен» Ліонелю Мессі повідомили, що він виграв «Золотий м'яч». За даними джерела, представники журналу France Football, що вручає приз найкращому гравцю року, вже зв'язалися з аргентинцем. Більше того, Мессі навіть нібито вже дав традиційне для переможця інтерв'ю журналу.

Минулого сезону Мессі у складі «Барселони» став найкращим бомбардиром Прімери, забивши 30 м'ячів. Крім того, зі збірною Аргентини він уперше у кар'єрі виграв великий турнір – аргентинці стали переможцями Кубку Америки.

Церемонія нагородження переможця відбудеться 29 листопада у Парижі (Франція).

В інтернеті регулярно з'являються сливи про переможця та результат голосування. При цьому в France Football спростовують, що переможець вже відомий.

Раніше була інформація, що «Золотий м’яч» отримає найкращий бомбардир останніх років нападник «Баварії» Роберт Левандовський.