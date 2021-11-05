  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Мессі повідомили, що він здобув «Золотий м’яч»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ліонель Мессі шість разів визнавався найкращим футболістом світу - Мессі повідомили, що він здобув «Золотий м’яч»
    Ліонель Мессі шість разів визнавався найкращим футболістом світу
    Фото з відкритих джерел

    Ліонель цього року виграв зі збірною Аргентини Кубок Америки

    Журналісти португальської радіостанції RTP розповіли в ефірі, що форварду «Парі Сен-Жермен» Ліонелю Мессі повідомили, що він виграв «Золотий м'яч». За даними джерела, представники журналу France Football, що вручає приз найкращому гравцю року, вже зв'язалися з аргентинцем. Більше того, Мессі навіть нібито вже дав традиційне для переможця інтерв'ю журналу.

    Минулого сезону Мессі у складі «Барселони» став найкращим бомбардиром Прімери, забивши 30 м'ячів. Крім того, зі збірною Аргентини він уперше у кар'єрі виграв великий турнір – аргентинці стали переможцями Кубку Америки.

    Церемонія нагородження переможця відбудеться 29 листопада у Парижі (Франція).

    В інтернеті регулярно з'являються сливи про переможця та результат голосування. При цьому в France Football спростовують, що переможець вже відомий.

    Раніше була інформація, що «Золотий м’яч» отримає найкращий бомбардир останніх років нападник «Баварії» Роберт Левандовський.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Золотий м'яч
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мессі повідомили, що він здобув «Золотий м’яч»