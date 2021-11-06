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    Український півзахисник в Італії допоміг команді залишити зону вильоту

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    Віктор Коваленко провів черговий хороший матч в Італії - Український півзахисник в Італії допоміг команді залишити зону вильоту
    Віктор Коваленко провів черговий хороший матч в Італії
    Фото з відкритих джерел

    Віктор Коваленко провів хороший матч за «Спецію»

    Кандидат до національної команди України Віктор Коваленко провів черговий вдалий матч в чемпіонаті Італії. Передача півзахисника стала гольовою, а його «Спеція» завдала поразки «Торіно» – 1:0.

    Зазначимо, що команда Українця не могла перемогти у трьох турах поспіль. Завдяки цьому успіху в 12 турі «Спеція» набрала 11 очок і залишила зону вильоту. Наразі «Дженоа», який на наступному тижні має очолити Андрій Шевченко, замінив команду Коваленка в небезпечній зоні.

    Нагадаємо, попереднього разу «Спеція» перемогла «Салернітану», а Віктор відзначився забитим м’ячем і гольовою передачею.

    Збірна України збирається в понеділок. Їй належить здолати в останньому турі відбору до чемпіонату світу Боснію і Герцеговину.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віктор Коваленко
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    Український півзахисник в Італії допоміг команді залишити зону вильоту