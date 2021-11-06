«Барселона» отримала нового тренера

Каталонський клуб очолив легендарний півзхисник команди Хаві

Іспанська «Барселона» за тиждень зуміла знайти і укласти контракт з новим тренером. Після відставки Рональда Кумана два матчі на чолі каталонців провів Сірхі Бархуан, а в наступному турі команду виведе на поле 41 річний Хаві Ернандес.

Учора вдень було заявлено, що «Аль-Садд», де Хаві працював, готовий відпустити Хаві і чекає лише на компенсацію, а вночі пресс-служба «Барселоны» офіційно повідомила про призначення тренера.

«Так і мало статися. Ласкаво просимо додому», – написано на сторінці «Барселони» в «Твіттері» під спеціально підготовленим роликом зі значними та зворушливими моментами кар'єри Хаві у складі синьо-гранатових.

Відомо, що «Аль-Садд» отримав компенсацію €5 млн. Половину заплатила «Барселона», іншу частину погасив Хаві.

«Барселона» є суперником «Динамо» в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Раніше стало відомо, що нову команду знайшов Андрій Шевченко.