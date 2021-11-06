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    «Барселона» отримала нового тренера

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    Фото мріяв повернутися в Барселону - «Барселона» отримала нового тренера
    Фото мріяв повернутися в Барселону
    фото з відкритих джерел

    Каталонський клуб очолив легендарний півзхисник команди Хаві

    Іспанська «Барселона» за тиждень зуміла знайти і укласти контракт з новим тренером. Після відставки Рональда Кумана два матчі на чолі каталонців провів Сірхі Бархуан, а в наступному турі команду виведе на поле 41 річний Хаві Ернандес.

    Учора вдень було заявлено, що «Аль-Садд», де Хаві працював, готовий відпустити Хаві і чекає лише на компенсацію, а вночі пресс-служба «Барселоны» офіційно повідомила про призначення тренера.

    «Так і мало статися. Ласкаво просимо додому», – написано на сторінці «Барселони» в «Твіттері» під спеціально підготовленим роликом зі значними та зворушливими моментами кар'єри Хаві у складі синьо-гранатових.

    Відомо, що «Аль-Садд» отримав компенсацію €5 млн. Половину заплатила «Барселона», іншу частину погасив Хаві.

    «Барселона» є суперником «Динамо» в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

    Раніше стало відомо, що нову команду знайшов Андрій Шевченко.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Хаві Ернандес Рональд Куман
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    «Барселона» отримала нового тренера