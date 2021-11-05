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    «Донбас» здолав «Сокіл» у матчі з десятьма шайбами

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    &laquo;Донбас&raquo; скоротив відставання від &laquo;Сокола&raquo; до одного очка - «Донбас» здолав «Сокіл» у матчі з десятьма шайбами

    «Донбас» скоротив відставання від «Сокола» до одного очка

    Фото: УХЛ

    Чемпіон України скоротив до мінімуму відставання від киян

    Чинний чемпіон України «Донбас», який перебуває в незвичній для себе ролі наздоганяючого, зумів взяти реванш за поразку від «Сокола» (6:7) в попередній очній зустрічі. Суперники знову показали себе з найкращого боку в атаці і закинули 10 шайб на двох. «Донбас» переміг – 6:4, а «Сокіл» перервав переможну серію, яка тривала 13 матчів.

    Родзинкою матчу став спурт киян після п’ятої пропущеної шайби. Поступаючись 1:5, «Сокіл» відіграв три голи, скоротив рахунок до мінімуму, але суперник знайшов у собі сили закинути ще одного разу.

    В іншому матчі 5 туру «Маріуполь» після двох періодів переграє «Білий Барс» (4:3).

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    Теги: хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга ХК Донбас
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    «Донбас» здолав «Сокіл» у матчі з десятьма шайбами