«Донбас» здолав «Сокіл» у матчі з десятьма шайбами

«Донбас» скоротив відставання від «Сокола» до одного очка

Чемпіон України скоротив до мінімуму відставання від киян

Чинний чемпіон України «Донбас», який перебуває в незвичній для себе ролі наздоганяючого, зумів взяти реванш за поразку від «Сокола» (6:7) в попередній очній зустрічі. Суперники знову показали себе з найкращого боку в атаці і закинули 10 шайб на двох. «Донбас» переміг – 6:4, а «Сокіл» перервав переможну серію, яка тривала 13 матчів.

Родзинкою матчу став спурт киян після п’ятої пропущеної шайби. Поступаючись 1:5, «Сокіл» відіграв три голи, скоротив рахунок до мінімуму, але суперник знайшов у собі сили закинути ще одного разу.

В іншому матчі 5 туру «Маріуполь» після двох періодів переграє «Білий Барс» (4:3).