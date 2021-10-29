Збірна Боснії і Герцеговини визначилася зі складом на матч з Україною
На останні ігри відбору на ЧС-2022 наші суперники викликали 27 футболістів
Матч Боснія і Герцеговина стане завершальним у груповому турнірі відбору до чемпіонату світу 2022 року. Гра пройде 16-го листопада.
Тренер боснійців Івайло Пєтєв викликав для підготовки до заключних матчів 27 футболістів.
Воротарі: Ібрахім Шехіч («Коньяспор», Туреччина), Нікола Васіль («Санкт-Паулі», Німеччина), Кенан Піріч («Атромітос», Греція).
Захисники: Бранімір Ципетіч («Локомотива», Хорватія), Матео Сушич («ЧФР Клуж», Румунія), Юсуф Газібегович («Штурм», Австрія), Сеад Колашінац («Арсенал», Англія), Елдар Чивіч, Аднан Ковачевич (обидва – «Ференцварош», Угорщина), Анел Ахмедходжич («Мальме», Швеція), Денніс Хаджикадунич («Ростов», Росія), Сініша Санічанін («Партизан», Сербія), Александар Йовічич («Гориця», Хорватія), Айдін Нукіч («Тузла»).
Півзахисники: Амір Хаджіахметович («Коньяспор», Туреччина), Раді Круніч («Мілан», Італія), Міралем П'яніч («Бешикташ», Туреччина), Амер Гояк («Динамо» Загреб, Хорватія), Гойко Цимирот («Стандард») , Бельгія), Мирослав Стеванович («Серветт», Швейцарія), Аді Наліч («Мальме», Швеція), Ельмедін Жілікіч («Олімпія», Словенія), Елвіс Шарич («Гориця»).
Нападники: Едін Джеко («Інтер», Італія), Лука Менало («Динамо» Загреб, Хорватія), Ермедін Демірович («Фрайбург», Німеччина), Смаїл Превляк («Ейпен», Бельгія).
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