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    У «Вест Гема», де грає Ярмоленко, зміниться власник

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    «Вест Гем» став прибутковим клубом 
    Фото з відкритих джерел

    Клуб вирішив придбати чеський мільярдер Кршетинський

    Чеський мільярдер і власник празької «Спарти» Даніель Кршетинський має намір придбати «Вест Гем», повідомляє Sky Sports. За інформацією джерела, він планує викупити 27%, а надалі повністю оформити покупку.

    Угода може бути укладена до 7 листопада, коли «Вест Гем» в 11-му турі англійської Прем'єр-ліги зіграє з «Ліверпулем». Наразі власниками «Вест Гема» є Девід Салліван та Девід Голд, які придбали команду у 2010 році.

    «Вест Гем» набрав 17 очок у дев'яти матчах і посідає четверте місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022. Лідирує лондонський «Челсі», який набрав 22 очки у 9 зустрічах. Чинним чемпіоном Англії є «Манчестер Сіті».

    «Вест Гем» переміг «Манчестер Сіті» в Кубку англійської ліги і вийшов до чвертьфіналу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    У «Вест Гема», де грає Ярмоленко, зміниться власник