Правило п’яти замін у футболі залишать без змін

Тимчасове рішення, прийняте через пандемію коронавірусу, стане постійним

Правило, згідно з яким команди можуть робити до п'яти замін за гру, залишиться незмінним. Про це повідомляє The Times.

Кількість замін збільшили з трьох до п’яти тимчасово через пандемію коронавірусу та ризик травм після призупинення футболу по всій Європі на кілька місяців.

Проте Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) розглядає можливість відмовитися від повернення до традиційних трьох замін на команду у матчі. Обговорення та остаточне рішення ще належить ухвалити, але рекомендація п'яти замін залишається незмінною.

Місцеві чемпіонати, як повідомляється, індивідуально зможуть вибрати, чи повернутися до трьох замін чи робити їх протягом матчу по п'ять. Зазначимо, що цього сезону лише в англійській Прем'єр-лізі тренери обмежені трьома замінами.