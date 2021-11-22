Футболіст «Барселони» став володарем призу Golden Boy

Педрі провів блискучий рік у великому футболі

Півзахисник Педрі отримає нагороду найкращому молодому гравцю

18-річний футболіст «Барселони» та збірної Іспанії Педрі став володарем призу Golden Boy, який вручається найкращому молодому гравцю в Європі. В конкурсі беруть участь футболісти у віці до 21 року.

Серед номінантів спочатку були й українці Ілля Забарний та Михайло Мудрик, проте вони не увійшли до топ-20, серед яких обирали переможця.

На приз також претендували Карім Адеємі («РБ Зальцбург»), Джуд Беллінгем («Борусія» Дортмунд), Едуарду Камавінга («Реал»), Шарль Де Кетеларе («Брюгге»), Гаві («Барселона»), Брайан Хіль («Тоттенгем»), Райан Гравенберх («Аякс»), Мейсон Грінвуд («Манчестер Юнайтед»), Даніель Мальдіні («Мілан»), Джамал Мусіала («Баварія»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Роберто Пікколі («Аталанта»), Єремі Піно («Вільярреал»), Джованні Рейна («Боруссія» Дортмунд), Родріго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Флоріан Віртц («Баєр»), Вільям Саліба («Марсель») , Юррієн Тімбер («Аякс»).

Приз Педрі отримає 15 грудня у Турині.

Минулого року нагороду виграв нападник «Боруссії» з Дортмунда Ерлінг Голанд.