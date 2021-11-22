Нападник «Наполі» зазнав жахливої травми в матчі чемпіонату Італії

Віктор Осіхмен лікуватиметься не менше чотирьох тижнів

Осіхмен зіштовхнувся з захисником «Інтера» Шкріньяром і зламав кістки на обличчі

Лідер чемпіонату Італії «Наполі» зазнав першої поразки в сезоні. У 13-му турі Серії А він зустрічався з «Інтером» і поступився з рахунком 2:3.

На початку другого тайму складної травми зазнав нападник «біло-блакитних» Віктор Осіхмен. Найкращий бомбардир «Наполі» та захисник «Інтера» Мілан Шкріньяр зіткнулися головами, після чого Віктор залишив поле. За попередньою інформацією, Осімхен щонайменше місяць не зможе грати.

Зазнав поразки і переслідувач неаполітанців «Мілан». У грі з «Фіорентиною» (3:4) унікальне досягнення встановив нападник «червоно-чорних» Златан Ібрагімович.

Нагадаємо, перший матч на чолі «Дженоа» провів Андрій Шевченко. Його команда зустрічалася з «Ромою» і поступилася – 0:2.