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    Нападник «Наполі» зазнав жахливої травми в матчі чемпіонату Італії

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    Віктор Осіхмен лікуватиметься не менше чотирьох тижнів - Нападник «Наполі» зазнав жахливої травми в матчі чемпіонату Італії
    Віктор Осіхмен лікуватиметься не менше чотирьох тижнів
    фото з відкритих джерел

    Осіхмен зіштовхнувся з захисником «Інтера» Шкріньяром і зламав кістки на обличчі

    Лідер чемпіонату Італії «Наполі» зазнав першої поразки в сезоні. У 13-му турі Серії А він зустрічався з «Інтером» і поступився з рахунком 2:3.

    На початку другого тайму складної травми зазнав нападник «біло-блакитних» Віктор Осіхмен. Найкращий бомбардир «Наполі» та захисник «Інтера» Мілан Шкріньяр зіткнулися головами, після чого Віктор залишив поле. За попередньою інформацією, Осімхен щонайменше місяць не зможе грати.

    Зазнав поразки і переслідувач неаполітанців «Мілан». У грі з «Фіорентиною» (3:4) унікальне досягнення встановив нападник «червоно-чорних» Златан Ібрагімович.

    Нагадаємо, перший матч на чолі «Дженоа» провів Андрій Шевченко. Його команда зустрічалася з «Ромою» і поступилася – 0:2.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Наполі
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    Нападник «Наполі» зазнав жахливої травми в матчі чемпіонату Італії