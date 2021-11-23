У допінг-пробі юного українського тенісиста знайшли сліди наркотичної речовини

Тимура Мухтаруліна відсторонено від виступу на турнірах

19-річний українець під час виступу на турнірі ITF M15 у Чорноморську (30 серпня – 5 вересня) здав зразок сечі, який було відправлено до акредитованої WADA лабораторії у Монреалі.

У результаті проведених аналізів у пробі Мухтаруліна був виявлений амфетамін – речовина відноситься до категорії S6 забороненого списку WADA (стимулятор) і заборонена Антидопінговою програмою. Повідомляється, що тенісист не мав чинного терапевтичного дозволу (TUE) на використання амфетаміну, повідомляє btu.

12 листопада українцю було надіслано повідомлення про те, що він порушив правила Антидопінгової програми. Станом на 22 листопада гравець зберігає право звернутися до голови Незалежного трибуналу щодо скасування тимчасового усунення.

Зазначимо, на турнірі ITF M15 у Чорноморську українець отримав wild card в основну сітку та програв у першому колі четвертому сіяному Клеману Табуру із Франції.

Тимур Мухтарулін на професійному рівні провів лише 11 матчів та здобув одну перемогу.