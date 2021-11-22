ФІФА назвала номінантів на звання найкращого футболіста року

На премію The Best претендують одинадцять гравців з восьми клубів

ФІФА опублікувала список футболістів, які претендують на премію The Best за підсумками 2021 року. Нагорода вручається найкращому гравцю світу.

До списку увійшли форварди «ПСЖ» Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі та Неймар, нападник «Реала» Карім Бензема, півзахисник «Манчестер Сіті» Кевін Де Брюйне, Кріштіану Роналду з «Манчестер Юнайтед», форвард «Боруссії» Ерлінг Голанд, півзахисники «Челсі» Жоржіньо та Н'Голо Канте, Роберт Левандовський з «Баварії» та Мохамед Салах з «Ліверпуля».

Володаря премії визначать за підсумками голосування, яке відбудеться з 22 листопада до 10 грудня 2021 року. Церемонія вручення відбудеться 17 січня 2022 року.

Минулого року найкращим гравцем світу за версією ФІФА став Роберт Левандовський. За підсумками минулого сезону поляк виграв «Золоту бутсу», ставши найкращим бомбардиром у європейських національних чемпіонатах (41 гол у 29 матчах Бундесліги).