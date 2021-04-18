Директор «Шахтаря» публічно натякнув тренеру Каштру на відставку

Сергій Палкін не розуміє, як можна виграти в «Динамо», якщо команда не б’є по воротах

«Шахтар» поступився «Динамо» в чемпіонаті країни і практично втратив шанси захистити титул найсильнішої команди України. Тренер «гірників» тактично поступився Мірчі Луческу, причому побудова гри «гірників» викликає запитання вже давно.

Не втримався після поразки й генеральний директор клубу Сергій Палкін. Він розкритикував «Шахтар» за поразку, і, ймовірно, озвучив позицію власника клубу Ріната Ахметова. Адже раніше він такого собі не дозволяв.

«Ну як можна виграти гру, якщо ми по воротам не б'ємо? Ми грали погано. Тут нема про що говорити. Тут все зрозуміло.

Є певні проблеми, якщо нам важко даються перемоги. Найближчим часом будемо їх вирішувати, – сказав Палкін в етері телеканалу «Футбол 1».

Луїш Каштру, нагадаємо, вілетів з «Шахтарем» з Кубку країни, програє чемпіонат і в Лізі Європи припинив боротьбу на стадії 1/8 фіналу. На початку сезону «гірники» програли «Динамо» і в матчі за Суперкубок.

Таким чином, вперше за довгі роки «Шахтар» залишиться цього сезону без трофеїв.