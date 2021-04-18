Тренер надуспішної «Баварії» пішов на розрив контракту з клубом

Ганс-Дітер Флік вилетів з Ліги чемпіонів і, очевидно, очолить збірну Німеччини

Наставник «Баварії Ганс-Дітер Флік виграв з командою усі трофеї минулого сезону. У цьому знову стане чемпіоном Німеччини, але з Ліги чемпіонів вилетів від «Парі Сен-Жермен». Німецький клуб вражає грою, проте тренер вирішив розірвати угоду. Причина – пропозиція очолити збірну Німеччини, керманич якої Йоахім Льов піде з посади після чемпіонату Європи.

Про рішення залишити «Баварію» Флік розповів після гри з «Вольфсбургом» (3:2), яка практично дозволила команді захистити титут переможців Бундесліги.

«Я хочу розірвати свій контракт цього літа, це факт. Для мене було важливо, щоб команда дізналася про це від мене особисто. Я вже сказав відповідальним особам після нашого вильоту з Ліги чемпіонів на цьому тижні. Я також хочу подякувати клубу, який дав мені можливість керувати цією неймовірною командою», – наводить слова Фліка телеканал Sky.

Тренер також прокоментував чутки про призначення в збірну Німеччини. «Це варіант», – сказав Флік і зазначив, що переговори з директором DFB Олівером Біргоффом поки не відбулися, тому його майбутнє «зовсім не ясно».

Ганс-Дітер Флік працював у «Баварії» з 2019 року. З мюнхенцями він виграв всі трофеї в Німеччині, а також Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи та клубний чемпіонат світу.

Флік був помічником Йоахіма Льова в збірній Німеччини з 2006-го по 2014 рік.