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    Як «Динамо» перервало полосу невдач в іграх з «Шахтарем» (відео)

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    Перемогу&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; приніс реалізований пенальті - Як «Динамо» перервало полосу невдач в іграх з «Шахтарем» (відео)
    Перемогу «Динамо» приніс реалізований пенальті
    Фото з відкритих джерел

    Кияни не перемагали «гірників» у чемпіонаті України з 2018 року

    «Динамо» перемогло «Шахтар» в 22 турі чемпіонату України і перервало полосу невдач в іграх з «гірниками», яка тягнулася з 2018 року. Тоді кияни востаннє взяли гору над донеччанами у Прем’єр-лізі і також з рахунком 1:0. Були в динамівців успіхи в розіграші Кубку й Суперкубку, але саме в чемпіонаті вони поступалися і, як наслідок, віддавали чемпіонство. Тепер воно вже нікуди не дінеться.

    Примітно, що тренер киян Мірча Луческу прокоментував гру одразу обох команд.

    «Динамо» набрало 55 очок і займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату України. «Шахтар» розташовується рядком нижче, відстаючи від принципового суперника на 10 очок.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар»
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