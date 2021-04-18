Як «Динамо» перервало полосу невдач в іграх з «Шахтарем» (відео)

Кияни не перемагали «гірників» у чемпіонаті України з 2018 року

«Динамо» перемогло «Шахтар» в 22 турі чемпіонату України і перервало полосу невдач в іграх з «гірниками», яка тягнулася з 2018 року. Тоді кияни востаннє взяли гору над донеччанами у Прем’єр-лізі і також з рахунком 1:0. Були в динамівців успіхи в розіграші Кубку й Суперкубку, але саме в чемпіонаті вони поступалися і, як наслідок, віддавали чемпіонство. Тепер воно вже нікуди не дінеться.

Примітно, що тренер киян Мірча Луческу прокоментував гру одразу обох команд.

«Динамо» набрало 55 очок і займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату України. «Шахтар» розташовується рядком нижче, відстаючи від принципового суперника на 10 очок.