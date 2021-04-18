Шедевр і рекорд Мессі: «Барселона» виграла перший трофей сезону

«Атлетік» з Більбао програв другий кубок за тиждень

Тренер «Барселони» Рональд Куман виграв перший трофей сезону в Іспанії. Його команда завдяки двом голам Мессі та результативним ударам Грізманна та де Йонга разгромила «Атлетік» – 4:0, і виграла Кубок Іспанії.

Лео став володарем унікального досягнення. Ніхто раніше не забивав дев'ять голів у фіналах розіграшу Кубку. Мессі вразив ворота суперників дев'ять разів у 10 фіналах, тим самим він перевершив легенду «Атлетіка» Тельмо Сару, який має в своєму активі вісім голів у фіналах.

Лео очень хотел наконец-то выиграть трофей



И тащил, как мог pic.twitter.com/RYeOKPzIEE — Матч ТВ (@MatchTV) April 17, 2021

Крім того, аргентинський нападник виграв разом з клубом 35-й трофей.

«Барселона» стала володарем 31-го в історії Кубка Іспанії. Це рекордний показник турніру. Слідом йде «Атлетік», у якого 23 трофея.

А вот и второй гол Лео в сегодняшнем матче.



Может, не очень изящный, но эффективный удар pic.twitter.com/AJACRSK66J — Матч ТВ (@MatchTV) April 17, 2021

«Атлетік» програв другий фінал іспанського кубка за два тижні. Раніше, 3 квітня, «Реал Сосьєдад» і «Атлетік» розіграли Кубок Іспанії-2020 року, фінал якого перенесли на рік через пандемію. У тому матчі «Сосьєдад» здобув перемогу з рахунком 1:0.

Останній раз в історії «Атлетік» вигравав Кубок Іспанії в 1984 році. Після цього клуб з Більбао п'ять разів пробивався у фінал турніру, проте не здобув жодної перемоги.