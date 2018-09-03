Дівоча збірна України (U-18) не змогла вийти у півфінал чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
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Фото взяте з ФБУ
Українки у чвертьфіналі поступилися Франції
Команда Дмитра Неволіна у рівній боротьбі поступилася збірній Франції в 1/4 фіналу чемпіонату Європи серед 18-річних, що відбувся в Угорщині.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Українки добре розпочали матч і змусили суперниць дуже швидко перебрати ліміт фолів, проте після цього француженки зуміли перебудуватися та не дали українкам скористатися цією перевагою.
Усі наступі хвилини команди грали у рівний баскетбол – в основний час переможець так і не був визначений.
В овертаймі більше пощастило саме суперницям, які закинули дальню спробу та, відповідно, пробилися до 1/2 фіналу чемпіонату Європи.
Чемпіонат Європи з баскетболу 3x3
Жінки U-18
Чвертьфінал
Україна – Франція – 16:18