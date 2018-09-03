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    Дівоча збірна України (U-18) не змогла вийти у півфінал чемпіонату Європи з баскетболу 3х3

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    Фото взяте з ФБУ - Дівоча збірна України (U-18) не змогла вийти у півфінал чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
    Фото взяте з ФБУ

    Українки у чвертьфіналі поступилися Франції

    Команда Дмитра Неволіна у рівній боротьбі поступилася збірній Франції в 1/4 фіналу чемпіонату Європи серед 18-річних, що відбувся в Угорщині.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Українки добре розпочали матч і змусили суперниць дуже швидко перебрати ліміт фолів, проте після цього француженки зуміли перебудуватися та не дали українкам скористатися цією перевагою.

    Усі наступі хвилини команди грали у рівний баскетбол – в основний час переможець так і не був визначений.

    В овертаймі більше пощастило саме суперницям, які закинули дальню спробу та, відповідно, пробилися до 1/2 фіналу чемпіонату Європи.

    Чемпіонат Європи з баскетболу 3x3

    Жінки U-18

    Чвертьфінал

    Україна – Франція – 16:18

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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