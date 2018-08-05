Дівоча збірна України (U-18) – за крок від виходу на чемпіонат Європи з баскетболу 3х3



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Українки займають одне з перших місць у кваліфікації

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула другу перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи U-18.

Українська команда у складі Вікторії Федоренко, Вероніки Космач, Ліки Ляшко та Анни Сугак перемогла команду Німеччини з рахунком 21:10.

Українки впевнено розібрались зі збірною Німеччини, оформивши тим самим свою другу перемогу у кваліфікації й очоливши групу А.

У першому матчі дня українки перемогли команду Швеції, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Тепер на українську збірну чекає матч проти збірної Польщі, яка також йде без поразок. Це буде гра за перше місце у групі.

Нагадаємо, збірна України (U-18) вийшла на чемпіонат Європи з баскетболу 3х3.