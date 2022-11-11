«Дніпро-1» на вершині: таблиця української Прем'єр-ліги після 12-го туру
«Дніпро-1» продовжує лідирувати в чемпіонаті України
Вчора, 10 листопада, в українській Прем'єр-лізі завершились матчі 12-го туру. «Дніпро-1» продовжує залишатись на вершині турнірної таблиці. Про це повідомляє «Главком».
Цікаво, що лише одна гра в поточному турі завершилась внічию, в решті поєдинків неодмінно вигравали господарі або гості. «Динамо», «Шахтар» та «Дніпро-1» свої поєдинки виграли, а «Зоря» дещо загальмувала, програвши матч «Інгульцю».
Результати матчів 12-го туру УПЛ:
«Інгулець» – «Зоря» – 1:0
«Металіст» – «Металіст-1925» – 0:0
«Колос» – «Дніпро-1» – 1:3
«Кривбас» – «Ворскла» – 1:0
«Верес» – «Шахтар» – 1:3
«Минай» – «Чорноморець» – 0:1
«Львів» – «Рух» – 2:1
«Динамо» – «Олександрія» – 3:1
«Дніпро-1» продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату України, випереджаючи донецький «Шахтар», який іде другим, на п'ять очок. Відзначимо, що у донеччан одна гра в запасі. Київське «Динамо» поки що розташувалось на п'ятій сходинці таблиці.
Раніше визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Також суперника по 1/16 фіналу Ліги конференцій дізнався «Дніпро-1».
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