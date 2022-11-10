Колишній тренер «Шахтаря» вибив лондонський «Арсенал» з Кубка ліги
Італійський фахівець виграв свій третій поспіль матч на чолі «Брайтона»
«Арсенал» поступився «Брайтону» у рамках 1/16 фіналу Кубка ліги – 1:3. Про це повідомляє «Главком».
Підопічні Роберто Де Дзербі пропустили першими від Едді Нкетії, але ще до перерви рахунок з пенальті зрівняв Данні Велбек, а у другому таймі завдяки голам Каору Мітоми та Таріка Лампті «чайки» здобули перемогу.
Італійський фахівець виграв свій третій поспіль матч на чолі команди, до цього було 4:1 з «Челсі» та 3:2 з «Вулвергемптоном» в АПЛ.
Відзначимо, що захисник Олександр Зінченко не потрапив до стартового складу «Арсеналу» на матч 1/16 фіналу Кубка ліги проти «Брайтона». Зінченко вийшов на заміну на 72-й хвилині, але не допоміг лондонцям урятуватися від вильоту – 1:3.
Українець у вихідні вперше зіграв за лондонців після того, як пропустив місяць через травму литкового м'яза.
Нагадаємо, Де Дзербі очолював «Шахтар» з травня 2021-го по липень 2022-го року.
Раніше визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Також суперника по 1/16 фіналу Ліги конференцій дізнався «Дніпро-1».
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