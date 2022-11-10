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Колишній тренер «Шахтаря» вибив лондонський «Арсенал» з Кубка ліги

Юрій Лящук
glavcom.ua
Колишній тренер «Шахтаря» вибив лондонський «Арсенал» з Кубка ліги
Попереднім клубом Де Дзербі був донецький «Шахтар»
фото з відкритих джерел

Італійський фахівець виграв свій третій поспіль матч на чолі «Брайтона»

«Арсенал» поступився «Брайтону» у рамках 1/16 фіналу Кубка ліги – 1:3. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Роберто Де Дзербі пропустили першими від Едді Нкетії, але ще до перерви рахунок з пенальті зрівняв Данні Велбек, а у другому таймі завдяки голам Каору Мітоми та Таріка Лампті «чайки» здобули перемогу.

Італійський фахівець виграв свій третій поспіль матч на чолі команди, до цього було 4:1 з «Челсі» та 3:2 з «Вулвергемптоном» в АПЛ.

Відзначимо, що захисник Олександр Зінченко не потрапив до стартового складу «Арсеналу» на матч 1/16 фіналу Кубка ліги проти «Брайтона». Зінченко вийшов на заміну на 72-й хвилині, але не допоміг лондонцям урятуватися від вильоту – 1:3.

Українець у вихідні вперше зіграв за лондонців після того, як пропустив місяць через травму литкового м'яза.

Нагадаємо, Де Дзербі очолював «Шахтар» з травня 2021-го по липень 2022-го року.

Раніше визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також суперника по 1/16 фіналу Ліги конференцій дізнався «Дніпро-1».

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Теги: ФК Арсенал (Лондон) Англія ФК «Брайтон»

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