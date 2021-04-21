«Донбас» добиває «Сокіл» і вбиває інтригу в Українській хокейній лізі

Переможець регулярного чемпіонати виграв три матчі в фінальній серії плей-оф

Інтрига в фінальній серії Української хокейної ліги поступово вмирає. Переможець регулярного чемпіонату «Донбас» після двох перемог над «Соколом» на власному майданчику, здобув і третю, тепер уже в Києві. Господарів шокували дві швидкі шайби гостей. До шостої хвилини рахунок уже був 0:2. Постаралися Олексій Кожевников і Олександр Пересунько. У другому періоді киянин Єгор Курбатов повернув інтригу, скоротивши рахунок до мінімуму, проте розвити успіх «Сокіл» не зміг. Його надії поховав все той же Пересунько – 1:3. Рахунок в серії став 3:0 на користь «Донбасу» і тепер для перемоги в чемпіонаті їм треба взяти гору над «Соколом» лише одного разу.

Наступний матч відбудеться 23 квітня.

Фінальна серія Української хокейної ліги продовжується до чотирьох перемог однієї з команд.

УХЛ. Фінал. Плей-оф. Матч 3

«Сокіл» (Київ) – «Донбас» (Донецьк) – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Рахунок в серії – 0:3.