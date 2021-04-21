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    «Донбас» добиває «Сокіл» і вбиває інтригу в Українській хокейній лізі

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    Кияни ще жодного разу не виграли у фінальній серії - «Донбас» добиває «Сокіл» і вбиває інтригу в Українській хокейній лізі
    Кияни ще жодного разу не виграли у фінальній серії
    Фото УХЛ

    Переможець регулярного чемпіонати виграв три матчі в фінальній серії плей-оф

    Інтрига в фінальній серії Української хокейної ліги поступово вмирає. Переможець регулярного чемпіонату «Донбас» після двох перемог над «Соколом» на власному майданчику, здобув і третю, тепер уже в Києві. Господарів шокували дві швидкі шайби гостей. До шостої хвилини рахунок уже був 0:2. Постаралися Олексій Кожевников і Олександр Пересунько. У другому періоді киянин Єгор Курбатов повернув інтригу, скоротивши рахунок до мінімуму, проте розвити успіх «Сокіл» не зміг. Його надії поховав все той же Пересунько – 1:3. Рахунок в серії став 3:0 на користь «Донбасу» і тепер для перемоги в чемпіонаті їм треба взяти гору над «Соколом» лише одного разу.

    Наступний матч відбудеться 23 квітня.

    Фінальна серія Української хокейної ліги продовжується до чотирьох перемог однієї з команд.

    УХЛ. Фінал. Плей-оф. Матч 3

    «Сокіл» (Київ) – «Донбас» (Донецьк) – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

    Рахунок в серії – 0:3.

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    Теги: ХК Сокіл Українська хокейна ліга ХК Донбас
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