«Динамо» розгромило кривдника «Шахтаря» й стало першим фіналістом Кубку України

Кияни забили три «сухих» м’ячі «Агробізнесу» й чекають на суперника

Лідер чемпіонату «Динамо» стало першим фіналістом Кубку України. У Тернополі, де пройде і вирішальний матч за трофей, кияни розбили першоліговий «Агробізнес», який зумів на попередньому етапі здолати донецький «Шахтар».

Гра пройшла під музику киян. Вже на початку зустрічі мали забивати Миколенко і Родрігес. Згодом не реалізував вихід віч-на-віч Беседін, міг відзначитися й Циганков. А вже перед свистком на перерву забив Леднєв, який завершив блискучу комбінацію за участю Тимчика, Сидорчука й Родрігеса.

По перерві сценарій гри не змінився. Лише кияни стали біти влучніше. Беседін нарешті відзначився після сольного проходу, а Буяльський встиг на простріл Караваєва – 3:0.

Другий фіналіст визначиться сьогодні ввечері у матчі між «Олександрією» та «Зорею».

Кубок України. 1/2 фіналу

«Агробізнес» – «Динамо» – 0:3

Голи: Леднєв (45), Беседін (67), Буяльський (81).

«Агробізнес»: Артим – Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук – М.Когут, Косовський (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), І.Когут (Семенець, 70) – Дудік (Немтінов, 82).

«Динамо»: Бойко – Тимчик (Караваєв, 46), Попов, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 66), Леднєв (Буяльський, 66), Циганков, Родрігес (Сідклей, 66) – Беседін (Супряга, 78).