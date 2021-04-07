  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Хокеїсти «Сокола» «всуху» здолали чемпіонів і стали першими фіналістами української ліги

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Київський клуб став першим фіналістом Української хокейної ліги - Хокеїсти «Сокола» «всуху» здолали чемпіонів і стали першими фіналістами української ліги
    Київський клуб став першим фіналістом Української хокейної ліги
    Фото з відкритих джерел

    «Кременчук» поступився і в четвертому матчі півфінальної серії плей-офф

    Київський «Сокіл» став першим фіналістом плей-офф Української хокейної ліги. У серії до чотирьох перемог проти чинного чемпіона «Кременчука» столична команда виграла всі матчі. Таким чином, в чемпіонаті буде новий переможець.

    «Сокіл» впевнено розпочав четверту гру, закинувши 2 шайби в 1-му періоді. У другій 20-хвилинці з абсолютно іншим настроєм на лід вийшли підопічні Олександра Савицького. Їм вдалося відновити рівність в рахунку. Відзначимо, що перші 4 шайби були закинуті в більшості.

    У третьому періоді «городяни» вийшли вперед. Але друга шайба в матчі 17-річного Артура Чолача, яка також стала другою для нього в плей-офф, перевела вирішальний гру в овертайм. А там долю півфіналу визначив кидок Умеда Гулманова.

    «Сокіл» – «Кременчук» – 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0). Рахунок в серії 4:0.

    У другому півфіналі «Донбас» переграє «Дніпро» – 3:1. В останньому матчі херсонці завдали донеччанам поразки, і суперник вирішив звільнити тренера.

    Читайте також:

      Теги: ХК Сокіл Українська хокейна ліга ХК «Кременчук»
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies