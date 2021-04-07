Хокеїсти «Сокола» «всуху» здолали чемпіонів і стали першими фіналістами української ліги

«Кременчук» поступився і в четвертому матчі півфінальної серії плей-офф

Київський «Сокіл» став першим фіналістом плей-офф Української хокейної ліги. У серії до чотирьох перемог проти чинного чемпіона «Кременчука» столична команда виграла всі матчі. Таким чином, в чемпіонаті буде новий переможець.

«Сокіл» впевнено розпочав четверту гру, закинувши 2 шайби в 1-му періоді. У другій 20-хвилинці з абсолютно іншим настроєм на лід вийшли підопічні Олександра Савицького. Їм вдалося відновити рівність в рахунку. Відзначимо, що перші 4 шайби були закинуті в більшості.

У третьому періоді «городяни» вийшли вперед. Але друга шайба в матчі 17-річного Артура Чолача, яка також стала другою для нього в плей-офф, перевела вирішальний гру в овертайм. А там долю півфіналу визначив кидок Умеда Гулманова.

«Сокіл» – «Кременчук» – 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0). Рахунок в серії – 4:0.

У другому півфіналі «Донбас» переграє «Дніпро» – 3:1. В останньому матчі херсонці завдали донеччанам поразки, і суперник вирішив звільнити тренера.