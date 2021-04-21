Президент футбольного «Інгульця» розповів, як вижив після кинутої на стіл гранати

Поворознюк вважає, що його врятували ікони в кімнаті, де трапився замах на життя

Власник клубу вищої ліги «Інгульця» Олександр Поворознюк не знає, як вижив після замаху на його життя. Вчора ввечері він вирішував якісь питання в кабінеті, як раптом з’явилася граната, яка за кілька секунд вибухнула.

«Не можу зрозуміти, як це сталося. Одне тільки скажу: не знаю, як я вижив. Просто не знаю. Коли ти сидиш, говориш, просто ні про що, посміхаємося всі – і тут дивак витягує гранату, кидає на стіл. Не розумію взагалі, як я вижив.

Мене накриває столом – це мене і врятувало. Столи та ікони мене накривають, це мене і врятувало», – сказав Поворознюк в ефірі телеканалу Футбол 1.

Про замах на життя власника «Інгульця» стало відомо учора пізно ввечері. За неофіційною інформацією, одна людина загинула, інша отримала поранення.

У соцмережах припустили, що Поворознюк міг постраждати за правду, яку він говорить про футбольних суддів. Він також обіцяв назвати суми, які клуби дають арбітрам за сприятливий результат у матчах чемпіонату країни.

25 квітня його команда зіграє з київським «Динамо» у якому, в разі успіху, столичний клуб стане недосяжним для «Шахтаря» і достроково виграє чемпіонат україни.