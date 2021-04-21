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    Президент футбольного «Інгульця» розповів, як вижив після кинутої на стіл гранати

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    Олександр Поворознюк сам любить постріляти - Президент футбольного «Інгульця» розповів, як вижив після кинутої на стіл гранати
    Олександр Поворознюк сам любить постріляти
    Фото з відкритих джерел

    Поворознюк вважає, що його врятували ікони в кімнаті, де трапився замах на життя

    Власник клубу вищої ліги «Інгульця» Олександр Поворознюк не знає, як вижив після замаху на його життя. Вчора ввечері він вирішував якісь питання в кабінеті, як раптом з’явилася граната, яка за кілька секунд вибухнула.

    «Не можу зрозуміти, як це сталося. Одне тільки скажу: не знаю, як я вижив. Просто не знаю. Коли ти сидиш, говориш, просто ні про що, посміхаємося всі – і тут дивак витягує гранату, кидає на стіл. Не розумію взагалі, як я вижив.

    Мене накриває столом – це мене і врятувало. Столи та ікони мене накривають, це мене і врятувало», – сказав Поворознюк в ефірі телеканалу Футбол 1.

    Про замах на життя власника «Інгульця» стало відомо учора пізно ввечері. За неофіційною інформацією, одна людина загинула, інша отримала поранення.

    У соцмережах припустили, що Поворознюк міг постраждати за правду, яку він говорить про футбольних суддів. Він також обіцяв назвати суми, які клуби дають арбітрам за сприятливий результат у матчах чемпіонату країни.

    25 квітня його команда зіграє з київським «Динамо» у якому, в разі успіху, столичний клуб стане недосяжним для «Шахтаря» і достроково виграє чемпіонат україни.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Інгулець Олександр Поворознюк
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