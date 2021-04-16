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    «Донбас» здолав «Сокіл» на старті фінальної серії в Українській хокейній лізі

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    Донеччани повели у фінальній серії УХЛ - «Донбас» здолав «Сокіл» на старті фінальної серії в Українській хокейній лізі
    Донеччани повели у фінальній серії УХЛ
    Фото УХЛ

    Переможець регулярного чемпіонату досян мінімальної переваги в заключному періоді

    Блискавичні швидкості задали фінальній серії плей-офф УХЛ «Донбас» та «Сокіл» у її першому матчі. Суперники почали матч у Дружківці без розвідки. Попервах активніші були кияни, проте, як часто трапляється, шайба влетіла у їхні ворота. «Донбас» майстерно розіграв зайвого. Не чекаючи відкладеного вилучення, господарі замінили воротаря польовим гравцем і Олег Шишлянников реалізував чисельну перевагу.

    «Сокіл» не довго переживав невдачу. Тому й відігрався швидко. Показова контратака завершилася тим, що Німенко знайшов вільного Гільманова, і Умед встановив статус-кво.

    По першій перерві суперники більше стали приділяти увагу захисту. На висоті були й воротарі. А ось в третьому періоді «Донбасу» вдалося вирвати перемогу. Виручив капітан Лялька. Одна з кількох спроб Віталія завершилася влучним кидком у ближній кут. «Сокол» міг відігратися й перевести гру в овертайм. На жаль для них, ні Смирнов, ні Чолач нагоди не реалізували.

    Перший матч серії до чотирьох перемог завершився перемогою найсильнішої команди регулярного чемпіонату – 2:1. Наступна гра фіналу відбудеться 18 квітня також у Друзківці. Потім суперники переїдуть у Київ.

    «Донбасс» – «Сокол» – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

    Рахунок в серії – 1:0

    Шайби: 1:0 Шишлянников (Бірюков), 04:59; 1:1 Гільманов (Смирнов, Нименко), 08:53; 2:1 Лялька (Пересунько), 47:00.

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    Теги: ХК Сокіл Українська хокейна ліга ХК Донбас
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