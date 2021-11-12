«Донбас» заборонив хокеїстам грати за національну збірну

Клуб знову не може знайти спільної мови з федерацією хокею

Дивна ситуація склалася в українському хокеї. Провідний клуб «Донбас», чемпіон України, забороняє своїм гравцям виступати за національну команду. З тими, хто ослухався, як Віталій Лялька, розривають контракт.

Спочатку, як повідомляє УХЛ, було намагання зірвати підготовку юніорської збірної – команду залишили 12 хокеїстів «Молодої гвардії». Згодом «Донбас» наказав повернутися до України гравцям національної збірної. Хокеїсти готувалися до товариських матчів з Італією та Угорщиною і в певний момент деякі гравці «Донбасу» повідомили тренеру Вадиму Шахрайчуку, що вони залишають тренувальний табір.

«Я не вправі засуджувати тих гравців, які нас залишили, – сказав Вадим Шахрайчук. – Випробовування грішми витримають не всі. Щоб відстояти свою позицію за цих обставин, треба мати, як зараз модного говорити, «сталеві яйця». Але нічого катастрофічного не сталося. Коли я грав у Німеччині, в нас через різні причини теж випало чимало хокеїстів. На виїзд ми поїхали тими 13-ма хокеїстами, які залишилися. У нас ніхто не вірив, але ми перемогли 2:1».

Тренерський штаб команди в оперативному порядку шукає заміну вибулим виконавцям.

УХЛ нагадує, в травні цього року чотири клуби із зони впливу експрезидента «Донбасу» Бориса Колеснікова не відпустили гравців до розташування національної збірної.

Перед початком листопадового навчально-тренувального збору клуби письмово підтвердили участь спортсменів у заходах національної збірної.