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    «Донбас» заборонив хокеїстам грати за національну збірну

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    Керівництво чемпіонів України забороняє хокеїстам грати за збірну України - «Донбас» заборонив хокеїстам грати за національну збірну
    Керівництво чемпіонів України забороняє хокеїстам грати за збірну України
    Фото: ХК Донбас

    Клуб знову не може знайти спільної мови з федерацією хокею

    Дивна ситуація склалася в українському хокеї. Провідний клуб «Донбас», чемпіон України, забороняє своїм гравцям виступати за національну команду. З тими, хто ослухався, як Віталій Лялька, розривають контракт.

    Спочатку, як повідомляє УХЛ, було намагання зірвати підготовку юніорської збірної – команду залишили 12 хокеїстів «Молодої гвардії». Згодом «Донбас» наказав повернутися до України гравцям національної збірної. Хокеїсти готувалися до товариських матчів з Італією та Угорщиною і в певний момент деякі гравці «Донбасу» повідомили тренеру Вадиму Шахрайчуку, що вони залишають тренувальний табір.

    «Я не вправі засуджувати тих гравців, які нас залишили, – сказав Вадим Шахрайчук. – Випробовування грішми витримають не всі. Щоб відстояти свою позицію за цих обставин, треба мати, як зараз модного говорити, «сталеві яйця». Але нічого катастрофічного не сталося. Коли я грав у Німеччині, в нас через різні причини теж випало чимало хокеїстів. На виїзд ми поїхали тими 13-ма хокеїстами, які залишилися. У нас ніхто не вірив, але ми перемогли 2:1».

    Тренерський штаб команди в оперативному порядку шукає заміну вибулим виконавцям.

    УХЛ нагадує, в травні цього року чотири клуби із зони впливу експрезидента «Донбасу» Бориса Колеснікова не відпустили гравців до розташування національної збірної.

    Перед початком листопадового навчально-тренувального збору клуби письмово підтвердили участь спортсменів у заходах національної збірної.

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    Теги: Збірна України хокей ХК Донбас
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    «Донбас» заборонив хокеїстам грати за національну збірну