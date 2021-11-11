Знаменитий український боксер Дерев’янченко повертається на ринг

Переможець Всесвітньої серії боксу проведе бій 5 грудня у США

Середньоваговик Сергій Дерев’янченко повернеться на ринг 5 грудня у Лос-Анджелесі. Його суперником стане 27-річний боксер з Домінікани Карлос Адамес. Цей поєдинок відбудеться в андеркарді бою між Джервонтою Девісом та Ісааком Крусом.

36-річний Дерев'янченко (13 перемог, 10 з них – нокаутом, 3 поразки) останній раз виходив на ринг у вересні минулого року. Тоді в сутичці за титул WBC він поступився рішенням суддів американцю Джермаллу Чарло.

Загалом Сергій тричі проводив тилульні бої, але жодного разу не переміг.

«Я дуже радий повернутися на ринг і продовжити свій шлях до титулу чемпіона світу, – заявив Дерев'янченко. – Адамес – вправний боєць. Я з нетерпінням чекаю на це випробування і не можу дочекатися, щоб дати фанатам ще один відмінний бій».

Адамес зазнав однієї поразки в кар’єрі і здобув 20 перемог, 16 з яких – нокаутом.