  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Лідер збірної Боснії і Герцеговини Джеко травмувався перед грою з Україною

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Едін Джеко ризикує пропустити матч з Україною - Лідер збірної Боснії і Герцеговини Джеко травмувався перед грою з Україною
    Едін Джеко ризикує пропустити матч з Україною
    фото з відкритих джерел

    Нападник «Інтера» не брав участь у першому тренуванні національної команди

    Лідер збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко, з якою українська національна команда веде боротьбу за вихід до наступного кола відбору чемпіонату світу, не бере поки що участь у тренувальному зборі. Як повідомляє офіційний сайт місцевої федерації футболу, нападник травмувався в останньому матчі за клуб проти «Мілана» (1:1).

    Футболісту зробили діагностику і «МРТ підтвердила певний ступінь пошкодження м'язів задньої поверхні стегна, тому Джеко проходить курс фізіотерапії», – сказано в повідомленні.

    Про серйозність пошкодження 35-річного футболіста, а також термін його відновлення не повідомляється. Існує ймовірність, що Джеко пропустить листопадові матчі своєї збірної проти Фінляндії та України. Вони будуть вирішальними у боротьбі за друге місце у групі та вихід у стикові ігри.

    Матч Боснія і Герцеговина – України відбудеться 16 листопада.

    Тим часом тренер збірної Петраков розповів про стосунки з Малиновським і травму Ярмоленка.

    Читайте також:


    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Едін Джеко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лідер збірної Боснії і Герцеговини Джеко травмувався перед грою з Україною