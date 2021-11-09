Лідер збірної Боснії і Герцеговини Джеко травмувався перед грою з Україною

Нападник «Інтера» не брав участь у першому тренуванні національної команди

Лідер збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко, з якою українська національна команда веде боротьбу за вихід до наступного кола відбору чемпіонату світу, не бере поки що участь у тренувальному зборі. Як повідомляє офіційний сайт місцевої федерації футболу, нападник травмувався в останньому матчі за клуб проти «Мілана» (1:1).

Футболісту зробили діагностику і «МРТ підтвердила певний ступінь пошкодження м'язів задньої поверхні стегна, тому Джеко проходить курс фізіотерапії», – сказано в повідомленні.

Про серйозність пошкодження 35-річного футболіста, а також термін його відновлення не повідомляється. Існує ймовірність, що Джеко пропустить листопадові матчі своєї збірної проти Фінляндії та України. Вони будуть вирішальними у боротьбі за друге місце у групі та вихід у стикові ігри.

Матч Боснія і Герцеговина – України відбудеться 16 листопада.

Тим часом тренер збірної Петраков розповів про стосунки з Малиновським і травму Ярмоленка.



