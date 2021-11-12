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    Петраков: «З такою грою, як проти Болгарії, ми вийдемо на чемпіонат світу»

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    Олександр Петраков задоволений грою команди - Петраков: «З такою грою, як проти Болгарії, ми вийдемо на чемпіонат світу»
    Олександр Петраков задоволений грою команди
    фото з відкритих джерел

    Збірна України провела контрольний матч перед битвою з Боснією і Чорногорією у відборі до чемпіонату світу

    З десяток моментів не використала збірна України з футболу в товариському матчі з Болгарією (1:1). Три голи не були зараховані, футболісти ще й не влучали у порожні ворота. В.о. головного тренера національної команди Олександр Петраков, що з такою грою, як проти болгар, гравці виконають завдання вийти на чемпіонат світу.

    «Я дуже задоволений грою, кожним футболістом, який вийшов у стартовому складі чи на заміну. Пропущений м'яч... Таке трапляється у футболі. Ми поговорили з Тимчиком, я йому підказав. Потрібен досвід, який прийде до нього в майбутньому, – розповів Петраков. – Гравцям забракло технічної майстерності. Я на удачу ніколи не нарікаю. Її треба заслужити. Ще є час до гри з Боснією і Герцеговиною. Попереду тренування, тести на Covid-19. Я задоволений тим, як Гармаш вийшов. У команді всі хлопці сприйняли його дуже добре. Він досвідчений футболіст, який ще пограє за збірну, допоможе їй. Думав, що він мене врятує. Може, надалі допоможе. Я задоволений не лише Гармашем, а й усіма гравцями».

    Гра Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 16 листопада.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Петраков
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    Петраков: «З такою грою, як проти Болгарії, ми вийдемо на чемпіонат світу»