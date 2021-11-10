Нападник збірної України Ярмоленко віддав усі преміальні за Євро на благодійність
Футболіст «Вест Гема» купив обладнання для «Охматдиту»
Андрій Ярмоленко, який прибув до табору національної команди для підготовки до відбірного матчу чемпіонату світу з Боснією і Герцеговиною, знайшов час здійснити задумане під час чемпіонату Європи з футболу. Як і обіцяв нападник, зароблені в національній команді преміальні він віддав на благодійність – купив обладнання для лікарні «Охматдит».
«Як обіцяв, зароблені бонуси на Євро-2020 направив на благодійність. Сьогодні разом з моїм агентом і товаришем Вадимом Шаблієм передали Катерині Вікторовні Вільчевській, завідувачці відділення гемофіліі лікарні ОХМАТДИТ медичне обладнання», – написав Ярмоленко в Instagram.
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