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    Нападник збірної України Ярмоленко віддав усі преміальні за Євро на благодійність

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    Андрій Ярмоленко став найкращим гравцем на Євро-2020 - Нападник збірної України Ярмоленко віддав усі преміальні за Євро на благодійність
    Андрій Ярмоленко став найкращим гравцем на Євро-2020
    фото з відкритих джерел

    Футболіст «Вест Гема» купив обладнання для «Охматдиту»

    Андрій Ярмоленко, який прибув до табору національної команди для підготовки до відбірного матчу чемпіонату світу з Боснією і Герцеговиною, знайшов час здійснити задумане під час чемпіонату Європи з футболу. Як і обіцяв нападник, зароблені в національній команді преміальні він віддав на благодійність – купив обладнання для лікарні «Охматдит».

    «Як обіцяв, зароблені бонуси на Євро-2020 направив на благодійність. Сьогодні разом з моїм агентом і товаришем Вадимом Шаблієм передали Катерині Вікторовні Вільчевській, завідувачці відділення гемофіліі лікарні ОХМАТДИТ медичне обладнання», – написав Ярмоленко в Instagram.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Ярмоленко
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    Нападник збірної України Ярмоленко віддав усі преміальні за Євро на благодійність