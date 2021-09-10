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    «Донбас» зазнав прикрої поразки в хокейній Лізі чемпіонів

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    Чемпіон України зазнав першої поразки в Лізі чемпіонів в основний час - «Донбас» зазнав прикрої поразки в хокейній Лізі чемпіонів
    Чемпіон України зазнав першої поразки в Лізі чемпіонів в основний час
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіон України провів перший виїзний матч у турнірі

    Невдалим виявився перший виїзд «Донбасу» в Лізі чемпіонів. Чемпіон України гостював у «Руана» та поступився – 3:4.

    «Донбас» непогано розпочав. Під завісу першого періоду втілив ігрову перевагу в закинуту шайбу. Відзначився Бірюков, для якого це взяття воріт стало другим на міжнародній арені.

    У другому періоді «Донбас» почав отримувати багато двохвилинних вилучень. Половину ігрового часу він провів у меншості. Як наслідок, на голи Гаттіга та Джонстона гості відповіли лише закинутою шайбою Сигарьова.

    На початку третього періоду команди протягом 20 секунд обмінялися голами. Спочатку у французів закинув Рейнадо, але потім Лялька зрівняв рахунок після рикошету. Шайба впала прямо за комірець голкіперу господарів – він навіть не зрозумів, коли вона опинилася у воротах.

    В кінцівці «Донбас» віддав господарям ініціативу – і пропустив. Гравці «Руана» виграли вкидання, і після двох передач Жілбер вирвав для «Драконів» перемогу.

    В іншому матчі групи G «Клагенфурт» обіграв «Рінгстед» – 5:1.

    «Руан» (Франція) – «Донбас» (Україна) – 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).

    «Донбас»: Макаров (Воріс), Соколовський – Пангелов – Юлдашев, Лялька – Буценко – Коренчук, Ногачев – Желдак, Стефанович – Туркін – Медведєв, Андрейків – Григор'єв, Пересунько – Захаров – Морозов, Жульдіков – Смерек, Шілшлянніков – Бірюков – Сигарьов.

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    Теги: хокей ХК Донбас
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    «Донбас» зазнав прикрої поразки в хокейній Лізі чемпіонів