Клубний чемпіонат світу з футболу опинився під загрозою зриву

Країна-організатор Японія відмовилася від проведення турніру найсильніших команд світу

Клубний чемпіонат світу, в якому беруть участь переможці континентальних змагань на кшталт європейської Ліги чемпіонів, опинився під загрозою зриву. Уряд Японії відмовився проводити турнір за три місяці до початку змагань. Вони були заплановані на грудень 2021 року. Про це повідомляє BBC з посиланням на федерацію футболу Японії.

Рішення було прийнято за результатами переговорів федерації і ФІФА через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. В Японії, яка цього літа провела Олімпійські і Паралімпійські ігри, зростає кількість захворювань, тому вводяться додаткові обмеження на відвідування спортивних змагань. Клубний чемпіонат світу, ймовірно, перенесуть в іншу країну. ФІФА прийме рішення після консультацій з національними асоціаціями.

У Клубному чемпіонаті світу беруть участь представники шести континентальних конфедерацій. Чинним переможцем турніру є мюнхенська «Баварія».