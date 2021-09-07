  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Десять років тому в авіакатастрофі в Росії загинули українські хокеїсти

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В авіакатастрофі вижилила лише одна людина - Десять років тому в авіакатастрофі в Росії загинули українські хокеїсти
    В авіакатастрофі вижилила лише одна людина
    Фото з відкритих джерел

    Літак зі спортсменами ярославського «Локомотива» не долетів на матч Континентальної хокейної ліги

    7 вересня 2011 року мав стартувати четвертий сезон Континентальної хокейної ліги. Чинний на той момент володар Кубка Гагаріна «Салават Юлаєв» і фіналіст минулого плей-офф «Атлант» планували розіграти перший трофей нового сезону – Кубок відкриття. Через 10 хвилин всім присутнім в той день на арені повідомили страшну новину – в авіакатастрофі розбився ярославський «Локомотив».

    Літак Як-42 з командою на борту зазнав аварії при вильоті в Мінськ, де клуб мав провести перший матч в сезоні КХЛ. В цілому в авіакатастрофі загинули 44 людини, в тому числі всі гравці і тренерський штаб. Вижив тільки бортпровідник Олександр Сизов.

    Серед 26-ти хокеїстів у числі загиблих було двоє вихованців київської «Крижинки» – 20-річний нападник Данило Собченко і 24-річний оборонець Віталій Анікієнко.

    Серед загиблих був також 38-річний вихованець омського хокею, колишній воротар «Сокола» і збірної України Олександр В'юхін.

    За київський клуб Олександр виступав у 1992-1994 роках, провів 75 матчів.

    У складі національної збірної України В'юхін виступав на чемпіонатах світу-1993 (дивізіон C), 1994 (дивізіон C), 1999 і 2000 (елітний дивізіон).

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Десять років тому в авіакатастрофі в Росії загинули українські хокеїсти