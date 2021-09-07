Десять років тому в авіакатастрофі в Росії загинули українські хокеїсти

В авіакатастрофі вижилила лише одна людина

Літак зі спортсменами ярославського «Локомотива» не долетів на матч Континентальної хокейної ліги

7 вересня 2011 року мав стартувати четвертий сезон Континентальної хокейної ліги. Чинний на той момент володар Кубка Гагаріна «Салават Юлаєв» і фіналіст минулого плей-офф «Атлант» планували розіграти перший трофей нового сезону – Кубок відкриття. Через 10 хвилин всім присутнім в той день на арені повідомили страшну новину – в авіакатастрофі розбився ярославський «Локомотив».

Літак Як-42 з командою на борту зазнав аварії при вильоті в Мінськ, де клуб мав провести перший матч в сезоні КХЛ. В цілому в авіакатастрофі загинули 44 людини, в тому числі всі гравці і тренерський штаб. Вижив тільки бортпровідник Олександр Сизов.

Серед 26-ти хокеїстів у числі загиблих було двоє вихованців київської «Крижинки» – 20-річний нападник Данило Собченко і 24-річний оборонець Віталій Анікієнко.

Серед загиблих був також 38-річний вихованець омського хокею, колишній воротар «Сокола» і збірної України Олександр В'юхін.

За київський клуб Олександр виступав у 1992-1994 роках, провів 75 матчів.

У складі національної збірної України В'юхін виступав на чемпіонатах світу-1993 (дивізіон C), 1994 (дивізіон C), 1999 і 2000 (елітний дивізіон).