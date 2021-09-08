Хокейного тренера команди Лукашенка дискваліфікували на п’ять років

Президент Федерації хокею Білорусі Басков порушив статтю Олімпійської хартії

Міжнародна федерація хокею (IIHF) на п'ять років дискваліфікувала главу Федерації хокею Білорусі Дмитра Баскова. Він також відомий тим, що тренує команду президента Білорусі, за яку грає син Олександра Лукашенка Микола.

Рішення про дискваліфікацію було прийнято після десяти місяців розслідування, проведеного Дисциплінарною колегією ІІХФ. Вона встановила, що Басков порушив Кодекс поведінки організації. Колегія має докази, що чиновник намагався безпосередньо впливати на інших осіб, щоб вони підтримували уряд Білорусі, а також погрожував і дискримінував білоруських спортсменів через їхні політичні переконання. Колегія також визначила, що Басков зловживав своїм становищем представника хокею з шайбою, щоб підтримати нинішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка. Це є порушенням статті 5 Олімпійської хартії.

Президента федерації хокею Білорусі Дмитра Баскова, а також відомого білоруського кікбоксера Дмитра Шакуту, хокеїста аматорської команди «Бастіон», у складі якої грає старший син Лукашенка Віктор, вважають причетними до смерті мінчанина Романа Бондаренка. Він помер 12 листопада 2020 року в лікарні. Днем раніше невідомі в цивільному, які зривали у дворі його будинку розвішані біло-червоно-білі стрічки, схопили його та відвезли в невідомому напрямку. Через дві години Романа доставили в міліцію побитого, в несвідомому стані. Ще через півтори години його привезли до лікарні швидкої допомоги в стані коми, після чого він помер.