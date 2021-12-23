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    Міністр спорту розповів, яким має бути покарання за допінговий скандал

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    Вадим Гутцайт сподівається, що Україна уникне серйозних санкцій за порушення кодексу ВАДА - Міністр спорту розповів, яким має бути покарання за допінговий скандал
    Вадим Гутцайт сподівається, що Україна уникне серйозних санкцій за порушення кодексу ВАДА
    фото з відкритих джерел

    Гутцайт має надію, що санкції будуть некритичними, бо порушення сталися через непрофесіоналізм працівників Національного антидопінгового центру

    Рада засновників Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) поки що не ухвалювала рішення через порушення правил Національним антидопінговим центром України. Розслідування триває, але покарання не має бути жорстким. Про свої сподівання розповів Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт.

    «Ми працюємо над тим, аби Україна вийшла з мінімальними втратами з останнього допінгового скандалу. Ситуація з порушеннями процедури отримання проб Національним антидопінговим центром України (завчасно попереджали спортсменів щодо проб) непроста, але ми стовідсотково співпрацюємо з Всесвітньою антидопінговою агенцією (ВАДА). Наші юристи поводять власне розслідування, – наводить слова Гутцайта uspa. – На нашу користь свідчить і той факт, що жодна проба, яку взяли з порушеннями, на дала позитивний результат. Це важливо. Тут справа швидше у непрофесіоналізмі, ніж у приховуванні заборонених препаратів. Розслідування триває і я сподіваюсь, що покарання не буде критичним. Чи загрожує нам виступ на Олімпіаді під нейтральним прапором? Ні, я такого не чув».

    Раніше Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) звинуватила Національний антидопінговий центр (НАДЦ) у порушенні Кодексу організації.

    Тим часом український біатлоніст попався на вживанні допінгу. А через вживання допінгу росіянкою Зайцевою міжнародній федерації біатлону довелося вручати другий «Великий кришталевий глобус».

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    Теги: допінг Олімпіада WADA Україна
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    Міністр спорту розповів, яким має бути покарання за допінговий скандал