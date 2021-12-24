Кличко підтримав Порошенка

Віталій Кличко підкреслив, що дії проти Петра Порошенка негативно впливають на імідж України

Ті дії, які відбуваються сьогодні щодо п'ятого президента України, шкодять державі. Бо, коли такі серйозні виклики і всередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають і на ситуацію в державі, і на імідж України. Таку заяву сьогодні зробив мер Києва Віталій Кличко.

«Справжній ворог – відомий, і загрожує подальшою агресією. А країна – давно в облозі бідності, корупції, високих тарифів, коронавірусу та економічної кризи», – сказав Кличко.

Кличко підкреслив, що сьогодні, як ніколи, необхідні єдність українського суспільства, спільні зусилля всіх патріотичних сил, щоб зберегти країну, її незалежність і європейське майбутнє

«Нам потрібно боротися не один проти одного, а за Україну!» – резюмував Кличко.

Раніше «Главкому» стало відомо, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку.

Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну у середині січня.

До слова, 23 грудня нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського. Також адвокати Порошенка прибули до ДБР для «діалогу з опонентами».

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.

21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.

Тим часом CША відреагували на звинувачення проти Порошенка. Також посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя.

Президент Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.