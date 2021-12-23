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    Netflix знімає фільм про останню подругу Роналду

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    Джорджина Родрігес стала героїнею фільму&nbsp; - Netflix знімає фільм про останню подругу Роналду
    Джорджина Родрігес стала героїнею фільму 
    фото з відкритих джерел

    Документальна стрічка про Джорджину Родрігес вийде 27 січня

    Подруга нападника «Манчестер Юнайтед» і зірки футболу Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес стала героїнею документального серіалу для Netflix.

    Родрігес повідомила у своїх соцмережах, що всі епізоди серіалу про неї будуть доступні з 27 січня. Очікується, що Роналду з'явиться в серіалі та розповість історію про те, як він закохався у Джорджину.

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    Допис, поширений Netflix España (@netflixes)

    Родрігес, нагадаємо, має народити двійню від Роналду у квітні наступного року. Пара виховуватиме вже шістьох дітей.

    Раніше Джорджина вирішила розповісти всю правду про стосунки з футболістом (фото).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Netflix
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    Netflix знімає фільм про останню подругу Роналду