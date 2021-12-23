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    Дзюдоїсти визначили найкращий іпон року (відео)

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    Дар'я Білодід здобула бронзову медаль Ігор у Токіо - Дзюдоїсти визначили найкращий іпон року (відео)
    Дар'я Білодід здобула бронзову медаль Ігор у Токіо
    фото з відкритих джерел

    Дар’я Білодід і Яків Хаммо очолили рейтинги українських спортсменів

    Федерація дзюдо України визначила найкращих. У жінок найвищий рейтинг має бронзова призерка олімпіади в Токіо Дар’я Білодід, у чоловіків – Яків Хаммо.

    Найкращими тренерами визнано Віталія Дуброву і Світлану Кузнецову.

    Тим часом міжнародна федерація дзюдо визначила найкращий іпон року. Його провів італієць Анжело Понтано.

    Дивіться також найкращі моменти сутичок року, що минає.

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    Теги: Олімпіада Дарина Білодід Яків Хаммо
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    Дзюдоїсти визначили найкращий іпон року (відео)