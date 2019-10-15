Дружина зниклого керівника луцького спорту підозрює друзів чоловіка в небажанні сприяти пошукам



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Пошуки Олексія Веремійчика тривають уже четверту добу Район. Любешів

Олексія Веремійчика шукають вже четверту добу

Дружина зниклого 12 жовтня на озері Любязь Любешівського району Волинської області начальника департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика Анна повідомила, що чоловіки, які були у човні разом із її чоловіком, дали сплутані покази, які не допомагають у пошуках.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Дуже прошу відповідні органи, слідчих, які керують пошуком Олексія Веремійчика, звернути увагу на неузгоджені покази трьох людей, які були з моїм чоловіком у човні і які жодним чином не сприяють пошукам зниклого. Не можу зрозуміти, чому основні свідки можуть лікувати по лікарнях біль у горлі, охолодження в той час, як ми шукаємо безвісти зниклу людину, чи триває слідство і чому їх немає з нами весь цей час. Чому і хто затягує цей процес? Особливо в той час, коли людина ще може бути живою», – йдеться у дописі.

Жінка оголосила імена чоловіків, які у той день рибалили разом із Веремійчиком: Олександр Грановський, Сергій Омелянчук та Іван Дишко, зазначити, що останній також є працівником міськради.

Між тим, ініціативна група закликає усіх небайдужих долучитися до пошуків фізично чи фінансово. Про це у Facebook пише кураторка Міського молодіжного центру у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Ірина Полєтуха.

«Станом на 03:51 15 жовтня група прочесала квадрат території поруч з озером з боку бази. Наразі безрезультатно. Ніхто не втрачає надії», – йдеться у дописі.

Також просять про фінансову підтримку для волонтерів.

«Щодо збору коштів на здійснення пошукових дій (техніка, бензин тощо) попередньо була вказана картка Дем'яна Петрика. Усі раніше перераховані кошти пошукова група отримала, просимо не турбуватися з цього приводу. Надалі просимо здійснювати перекази коштів на нижче вказану картку: Вадим Яковлєв 5168 7427 1152 5471», – пише Ірина Полєтуха.